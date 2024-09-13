https://ria.ru/20240913/pomosch-1972537017.html

На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей

На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей - РИА Новости, 13.09.2024

На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей

Правительство РФ рассмотрит выделение дополнительного миллиарда рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:21

2024-09-13T15:21

2024-09-13T15:21

россия

курская область

михаил мишустин

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227151_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_fc3fb9e71bde101d45b376cc57c937ea.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит выделение дополнительного миллиарда рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на заседании правительства РФ напомнил, что по поручению президента на этой неделе Курской области было дополнительно выделено более 3 миллиарда рублей на оказание помощи жителям региона. "Рассмотрим вопрос о предоставлении еще одного миллиарда рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе", - сказал Мишустин на заседании.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, общество