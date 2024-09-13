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На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей
На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей - РИА Новости, 13.09.2024
На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей
Правительство РФ рассмотрит выделение дополнительного миллиарда рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:21
2024-09-13T15:21
2024-09-13T15:21
россия
курская область
михаил мишустин
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит выделение дополнительного миллиарда рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на заседании правительства РФ напомнил, что по поручению президента на этой неделе Курской области было дополнительно выделено более 3 миллиарда рублей на оказание помощи жителям региона. "Рассмотрим вопрос о предоставлении еще одного миллиарда рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе", - сказал Мишустин на заседании.
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россия, курская область, михаил мишустин, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Общество
На помощь жителям Курской области могут выделить еще миллиард рублей
Правительство рассмотрит выделение допмиллиарда рублей жителям Курской области