Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине
Военный комитет НАТО соберется в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную помощь Киеву и планы по расширению присутствия натовских сил в Европе.
В пятницу не планируется каких-либо публичных мероприятий. Первое официальное заседание комитета состоится в субботу. "В ходе первого заседания начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года", - сообщили в пресс-службе альянса.
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Что касается Украины, то стороны обсудят реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины. " В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.