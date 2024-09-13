https://ria.ru/20240913/pomosch-1972403836.html

Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине

Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024

Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине

Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:24

2024-09-13T00:24

2024-09-13T00:24

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную помощь Киеву и планы по расширению присутствия натовских сил в Европе. В пятницу не планируется каких-либо публичных мероприятий. Первое официальное заседание комитета состоится в субботу. "В ходе первого заседания начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года", - сообщили в пресс-службе альянса. На встрече в столице США лидеры стран НАТО договорились усилить так называемое "сдерживание" в Европе и интенсифицировать поддержку Украине. В частности, речь пойдет о новых планах "по обеспечению мер сдерживания и, при необходимости, обороны против любого потенциального противника". Что касается Украины, то стороны обсудят реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины. " В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240912/nato-1972383576.html

https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато