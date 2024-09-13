Рейтинг@Mail.ru
Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/pomosch-1972403836.html
Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине
Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024
Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине
Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:24
2024-09-13T00:24
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931078896_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_9e02d3979bca544e7998a39e79c23417.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную помощь Киеву и планы по расширению присутствия натовских сил в Европе. В пятницу не планируется каких-либо публичных мероприятий. Первое официальное заседание комитета состоится в субботу. "В ходе первого заседания начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года", - сообщили в пресс-службе альянса. На встрече в столице США лидеры стран НАТО договорились усилить так называемое "сдерживание" в Европе и интенсифицировать поддержку Украине. В частности, речь пойдет о новых планах "по обеспечению мер сдерживания и, при необходимости, обороны против любого потенциального противника". Что касается Украины, то стороны обсудят реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины. " В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240912/nato-1972383576.html
https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931078896_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_72452456f6e7b01c088b70d4407b93d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине

Военный комитет НАТО соберется в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Военный комитет НАТО, который является высшим военным органом альянса, соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить военную помощь Киеву и планы по расширению присутствия натовских сил в Европе.
В пятницу не планируется каких-либо публичных мероприятий. Первое официальное заседание комитета состоится в субботу. "В ходе первого заседания начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года", - сообщили в пресс-службе альянса.
Саммит НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
Вчера, 20:38
На встрече в столице США лидеры стран НАТО договорились усилить так называемое "сдерживание" в Европе и интенсифицировать поддержку Украине. В частности, речь пойдет о новых планах "по обеспечению мер сдерживания и, при необходимости, обороны против любого потенциального противника".
Что касается Украины, то стороны обсудят реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины. " В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин
Вчера, 19:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала