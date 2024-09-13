https://ria.ru/20240913/poiski-1972427116.html

Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков

Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков - РИА Новости, 13.09.2024

Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина лодки с рыбаками, сообщает МЧС РФ в пятницу. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:44

2024-09-13T07:44

2024-09-13T10:47

происшествия

россия

охотское море

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная транспортная прокуратура

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина лодки с рыбаками, сообщает МЧС РФ в пятницу. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в среду трое мужчин выдвинулись на пластиковой лодке через протоку озера Птичье в Охотское море и пропали. На следующий день помимо вертолета МЧС, их искали спасательное и рыболовецкие суда, но поиски не дали результатов. "В Сахалинской области продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты с вертолета Ми-8 МЧС России обследуют акваторию Охотского моря в поисках рыбаков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, воздушное судно было привлечено к поискам в четверг: спасатели обследовали более 4 тысяч квадратных метров суши и морской акватории, но пропавших не обнаружили. Вертолет вернулся на базу и возобновил работу в пятницу. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240912/medveditsa-1972348783.html

https://ria.ru/20240427/rybaki-1942648401.html

россия

охотское море

сахалин

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происшествия, россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура