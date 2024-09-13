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Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков - РИА Новости, 13.09.2024
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07:44 13.09.2024 (обновлено: 10:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/poiski-1972427116.html
Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков
Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков - РИА Новости, 13.09.2024
Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина лодки с рыбаками, сообщает МЧС РФ в пятницу. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:44
2024-09-13T10:47
происшествия
россия
охотское море
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина лодки с рыбаками, сообщает МЧС РФ в пятницу. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в среду трое мужчин выдвинулись на пластиковой лодке через протоку озера Птичье в Охотское море и пропали. На следующий день помимо вертолета МЧС, их искали спасательное и рыболовецкие суда, но поиски не дали результатов. "В Сахалинской области продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты с вертолета Ми-8 МЧС России обследуют акваторию Охотского моря в поисках рыбаков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, воздушное судно было привлечено к поискам в четверг: спасатели обследовали более 4 тысяч квадратных метров суши и морской акватории, но пропавших не обнаружили. Вертолет вернулся на базу и возобновил работу в пятницу. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240912/medveditsa-1972348783.html
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происшествия, россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Охотское море, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура
Вертолет вылетел на поиски пропавших на Сахалине рыбаков

МЧС: вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в Охотском море лодки с рыбаками

© МЧС России/TelegramПоисково-спасательная операция в Сахалинской области. 13 сентября 2024
Поисково-спасательная операция в Сахалинской области. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МЧС России/Telegram
Поисково-спасательная операция в Сахалинской области. 13 сентября 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшей в среду в Корсаковском районе на юге Сахалина лодки с рыбаками, сообщает МЧС РФ в пятницу.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в среду трое мужчин выдвинулись на пластиковой лодке через протоку озера Птичье в Охотское море и пропали. На следующий день помимо вертолета МЧС, их искали спасательное и рыболовецкие суда, но поиски не дали результатов.
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Сахалинской области продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты с вертолета Ми-8 МЧС России обследуют акваторию Охотского моря в поисках рыбаков", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, воздушное судно было привлечено к поискам в четверг: спасатели обследовали более 4 тысяч квадратных метров суши и морской акватории, но пропавших не обнаружили. Вертолет вернулся на базу и возобновил работу в пятницу.
Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияРоссияОхотское мореСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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