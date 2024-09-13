https://ria.ru/20240913/pogranokhrana-1972562697.html
Финская погранохрана не прокомментировала переход границы с Россией детьми
Финская погранохрана не прокомментировала переход границы с Россией детьми - РИА Новости, 13.09.2024
Финская погранохрана не прокомментировала переход границы с Россией детьми
Пограничная охрана Финляндии отказалась комментировать РИА Новости пересечение группой финских школьников границы с Россией и отвечать на вопрос о том, какое... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:59
2024-09-13T16:59
2024-09-13T17:21
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии отказалась комментировать РИА Новости пересечение группой финских школьников границы с Россией и отвечать на вопрос о том, какое наказание они могут понести. В четверг общественный вещатель Yle сообщил, что 10 финских школьников были обнаружены в пограничной зоне, пятеро подозреваются в пересечении российской границы. Инцидент произошёл во время школьной экскурсии. "В целом мы хотели бы отметить, что власти в Финляндии не могут комментировать вопросы, касающиеся частных лиц", - заявили РИА Новости в пресс-службе погранохраны. В ведомстве также напомнили, что уголовная ответственность в Финляндии наступает с 15 лет, а за действия лиц младше этого возраста отвечают "другие органы и стороны". Общественный вещатель Yle сообщал, что речь идёт о девятиклассниках. По делу было начато предварительное следствие, финские пограничники уже связались с родителями детей и коллегами из пограничного управления РФ в Выборге.
https://ria.ru/20240908/mwm-1971375569.html
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в мире, финляндия, россия, выборг
В мире, Финляндия, Россия, Выборг
Финская погранохрана не прокомментировала переход границы с Россией детьми
Финская погранохрана не прокомментировала пересечение границы с РФ школьниками
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии отказалась комментировать РИА Новости пересечение группой финских школьников границы с Россией и отвечать на вопрос о том, какое наказание они могут понести.
В четверг общественный вещатель Yle сообщил, что 10 финских школьников были обнаружены в пограничной зоне, пятеро подозреваются в пересечении российской границы. Инцидент произошёл во время школьной экскурсии.
"В целом мы хотели бы отметить, что власти в Финляндии не могут комментировать вопросы, касающиеся частных лиц", - заявили РИА Новости в пресс-службе погранохраны.
В ведомстве также напомнили, что уголовная ответственность в Финляндии наступает с 15 лет, а за действия лиц младше этого возраста отвечают "другие органы и стороны".
Общественный вещатель Yle сообщал, что речь идёт о девятиклассниках. По делу было начато предварительное следствие, финские пограничники уже связались с родителями детей и коллегами из пограничного управления РФ в Выборге
.