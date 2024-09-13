https://ria.ru/20240913/podmoskove-1972517769.html
Цивилев и Воробьев обсудили развитие энергокомплекса в Подмосковье
Цивилев и Воробьев обсудили развитие энергокомплекса в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2024
Цивилев и Воробьев обсудили развитие энергокомплекса в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и реализацию... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:20
2024-09-13T14:20
2024-09-13T14:20
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и реализацию программ по газификации населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам Воробьева, на данный момент в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации системы энергоснабжения, которая позволит улучшить качество жизни свыше 1,5 миллиона человек. "Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность элекроснабжения – все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев – ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона - область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров - в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове. Чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жилье – для этого нужна соответствующая инфраструктура", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что важная задача - обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Регион старается наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом - в 33. Воробьев добавил, что на особом контроле Чехов, Раменский городской округ и Солнечногорск. К концу октября там завершат все мероприятия, запланированные на этот год. В Дубне планируется построить подстанцию 110 киловольт с установкой трансформаторов 110/10 киловольт мощностью 2х25 мегавольт-ампер. В селе Ромашково Одинцовский городского округа возведут преобразовательные подстанции (ПС) 220 киловольт с установкой трансформаторов 2х63 мегавольт-ампер, а также на других территориях Подмосковья планируют построить подстанции. Все это позволит снять перегрузки воздушных линий, а также повысить напряжение в сети в период максимальных нагрузок.
https://ria.ru/20240912/sotsuchrezhdeniya-1972356713.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), дубна, андрей воробьев, сергей цивилев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Андрей Воробьев, Сергей Цивилев
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и реализацию программ по газификации населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам Воробьева, на данный момент в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации системы энергоснабжения, которая позволит улучшить качество жизни свыше 1,5 миллиона человек.
"Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность элекроснабжения – все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев – ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона - область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров - в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове. Чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жилье – для этого нужна соответствующая инфраструктура", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что важная задача - обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Регион старается наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом - в 33.
Воробьев добавил, что на особом контроле Чехов, Раменский городской округ и Солнечногорск
. К концу октября там завершат все мероприятия, запланированные на этот год.
В Дубне планируется построить подстанцию 110 киловольт с установкой трансформаторов 110/10 киловольт мощностью 2х25 мегавольт-ампер. В селе Ромашково Одинцовский городского округа возведут преобразовательные подстанции (ПС) 220 киловольт с установкой трансформаторов 2х63 мегавольт-ампер, а также на других территориях Подмосковья планируют построить подстанции.
Все это позволит снять перегрузки воздушных линий, а также повысить напряжение в сети в период максимальных нагрузок.