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В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном - РИА Новости, 13.09.2024
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12:43 13.09.2024 (обновлено: 12:48 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/peskov-1972485737.html
В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном
В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном - РИА Новости, 13.09.2024
В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном
Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве не ведется, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:48
в мире
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве не ведется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Об этом не ведется речи", - сказа Песков, отвечая на вопрос журналиста, насколько Москва близка или стала ближе к разрыву дипломатических отношений с Великобританией на фоне прекращения аккредитации шести сотрудников британского посольства в Москве и роли Лондона в конфликте на Украине.Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.
https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html
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в мире, великобритания, дмитрий песков, россия
В мире, Великобритания, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном

Песков: сегодня о разрыве дипотношений Москвы и Лондона речи не идет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве не ведется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Об этом не ведется речи", - сказа Песков, отвечая на вопрос журналиста, насколько Москва близка или стала ближе к разрыву дипломатических отношений с Великобританией на фоне прекращения аккредитации шести сотрудников британского посольства в Москве и роли Лондона в конфликте на Украине.
Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.
Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии
Вчера, 09:47
 
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