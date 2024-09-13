https://ria.ru/20240913/peskov-1972485737.html

В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном

В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном - РИА Новости, 13.09.2024

В Кремле пока исключили разрыв дипотношений с Лондоном

Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве не ведется, РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:48

в мире

великобритания

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве не ведется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Об этом не ведется речи", - сказа Песков, отвечая на вопрос журналиста, насколько Москва близка или стала ближе к разрыву дипломатических отношений с Великобританией на фоне прекращения аккредитации шести сотрудников британского посольства в Москве и роли Лондона в конфликте на Украине.Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России.

https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, дмитрий песков, россия