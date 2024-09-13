https://ria.ru/20240913/peregovory-1972620842.html

США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов

США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024

США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов

США не готовы к переговорам с Россией по Украине, американские власти утверждают, что не управляют украинцами, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:30

2024-09-13T21:30

2024-09-13T21:30

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не готовы к переговорам с Россией по Украине, американские власти утверждают, что не управляют украинцами, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Не хотят американцы разговаривать. Разговор на эту тему неприятен им. Они говорят, что они не управляют украинцами... Не готовы они к нормальному разговору", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что русофобия в Капитолии настолько сильна, что ожидать чего-либо позитивного в отношении РФ не приходится.

https://ria.ru/20240622/antonov-1954662175.html

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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, капитолий