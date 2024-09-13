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США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024
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21:30 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/peregovory-1972620842.html
США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов
США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 13.09.2024
США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов
США не готовы к переговорам с Россией по Украине, американские власти утверждают, что не управляют украинцами, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:30
2024-09-13T21:30
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не готовы к переговорам с Россией по Украине, американские власти утверждают, что не управляют украинцами, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Не хотят американцы разговаривать. Разговор на эту тему неприятен им. Они говорят, что они не управляют украинцами... Не готовы они к нормальному разговору", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что русофобия в Капитолии настолько сильна, что ожидать чего-либо позитивного в отношении РФ не приходится.
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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, капитолий
В мире, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Капитолий
США не готовы к переговорам с Россией по Украине, заявил Антонов

Посол Антонов: США не готовы к переговорам с Россией по Украине

© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США не готовы к переговорам с Россией по Украине, американские власти утверждают, что не управляют украинцами, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Не хотят американцы разговаривать. Разговор на эту тему неприятен им. Они говорят, что они не управляют украинцами... Не готовы они к нормальному разговору", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что русофобия в Капитолии настолько сильна, что ожидать чего-либо позитивного в отношении РФ не приходится.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Власти США "трясет" от успехов России, заявил Антонов
22 июня, 07:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновКапитолий
 
 
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