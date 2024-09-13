https://ria.ru/20240913/pentagon-1972615105.html

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority, и почти весь объем этих средств сгорит, если... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:41

2024-09-13T20:41

2024-09-13T20:41

специальная военная операция на украине

украина

патрик райдер

министерство обороны сша

конгресс сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority, и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на следующий финансовый год, заявил в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "У нас осталось 5,9 миллиарда на помощь Украине в рамках полномочий PDA. Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года. Мы продолжим выделять новые пакеты (помощи) в ближайшем будущем и работаем с Конгрессом над тем, чтобы добиться продления полномочий в рамках программы PDA после окончания текущего финансового года", - сказал Райдер журналистам.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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украина, патрик райдер, министерство обороны сша, конгресс сша, в мире