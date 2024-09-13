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У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority, и почти весь объем этих средств сгорит, если... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:41
2024-09-13T20:41
2024-09-13T20:41
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority, и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на следующий финансовый год, заявил в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "У нас осталось 5,9 миллиарда на помощь Украине в рамках полномочий PDA. Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года. Мы продолжим выделять новые пакеты (помощи) в ближайшем будущем и работаем с Конгрессом над тем, чтобы добиться продления полномочий в рамках программы PDA после окончания текущего финансового года", - сказал Райдер журналистам.
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украина, патрик райдер, министерство обороны сша, конгресс сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Конгресс США, В мире
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине
Райдер: у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву в рамках PDA