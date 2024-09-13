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На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2024
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02:20 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html
На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО
На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2024
На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил ранее судимого военнослужащего к 4,5 года колонии за повторный отказ ехать в зону специальной военной операции для... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:20
2024-09-13T02:20
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил ранее судимого военнослужащего к 4,5 года колонии за повторный отказ ехать в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях, сообщает пресс-служба инстанции. "При назначении окончательного наказания суд по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, применил совокупность приговоров, частично присоединив к данному приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначив К. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении. Как установлено в судебном заседании, военнослужащий ранее привлекался по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа) за отказ участвовать в СВО, но тогда он получил условный срок. Двадцать первого июня этого года в период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске мужчина заявил о нежелании исполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону спецоперации. По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html
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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалин
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин
На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

На Сахалине военнослужащий получил 4,5 года колонии за отказ ехать в зону СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил ранее судимого военнослужащего к 4,5 года колонии за повторный отказ ехать в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях, сообщает пресс-служба инстанции.
"При назначении окончательного наказания суд по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, применил совокупность приговоров, частично присоединив к данному приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначив К. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.
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02:17
Как установлено в судебном заседании, военнослужащий ранее привлекался по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа) за отказ участвовать в СВО, но тогда он получил условный срок. Двадцать первого июня этого года в период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске мужчина заявил о нежелании исполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону спецоперации.
По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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