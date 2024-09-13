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В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня" - РИА Новости, 13.09.2024
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16:12 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/oskvernenie-1972550719.html
В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня"
В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня" - РИА Новости, 13.09.2024
В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня"
Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске в Ставропольском крае, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:12
2024-09-13T16:12
происшествия
невинномысск
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске в Ставропольском крае, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Невинномысске 37-летний уроженец соседнего региона подозревается в осквернении символов воинской славы России", - говорится в сообщении. По данным СК, ночью 5 сентября в городе Невинномысск подозреваемый осквернил "Вечный огонь" у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
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происшествия, невинномысск, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Невинномысск, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня"

СК в Невинномысске заподозрил 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске в Ставропольском крае, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В Невинномысске 37-летний уроженец соседнего региона подозревается в осквернении символов воинской славы России", - говорится в сообщении.
По данным СК, ночью 5 сентября в городе Невинномысск подозреваемый осквернил "Вечный огонь" у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
3 июня, 23:56
 
ПроисшествияНевинномысскСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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