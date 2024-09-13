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В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня"

В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня" - РИА Новости, 13.09.2024

В Ставропольском крае мужчину заподозрили в осквернении "Вечного огня"

Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске в Ставропольском крае, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:12

2024-09-13T16:12

2024-09-13T16:12

происшествия

невинномысск

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске в Ставропольском крае, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Невинномысске 37-летний уроженец соседнего региона подозревается в осквернении символов воинской славы России", - говорится в сообщении. По данным СК, ночью 5 сентября в городе Невинномысск подозреваемый осквернил "Вечный огонь" у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

невинномысск

ставропольский край

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происшествия, невинномысск, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)