https://ria.ru/20240913/osetiya-1972527241.html

Силовики провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии

Силовики провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии - РИА Новости, 13.09.2024

Силовики провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии

Силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:44

2024-09-13T14:44

2024-09-13T14:44

владикавказ

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Силовые органы провели оперативные мероприятия в здании минтруда Северной Осетии, проводится работа с должностными лицами, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона. "Сообщаем, что в здании министерства труда и социального развития Северной Осетии представителями силовых органов были проведены оперативные мероприятия. Причины пока не известны. В настоящее время правоохранительные органы проводят работу с должностными лицами министерства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/osetija-1965335020.html

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владикавказ, республика северная осетия - алания