https://ria.ru/20240913/opasnost-1972511168.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена второй раз в Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:02

2024-09-13T14:02

2024-09-13T14:02

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена второй раз в Курской области в пятницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 2.45 мск. Сигнал был отменён спустя 12 минут в 2.57. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность