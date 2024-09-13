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В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/opasnost-1972488794.html
В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников
В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников - РИА Новости, 13.09.2024
В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников
Опасность прилета беспилотников сохраняется на территории Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:51
2024-09-13T12:51
специальная военная операция на украине
мурманская область
мурманск
андрей чибис
россия
вооруженные силы украины
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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Опасность прилета беспилотников сохраняется на территории Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "На территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников. В связи с этим принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал он. Чибис попросил всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации. В среду Чибис сообщил, что в области были сбиты три беспилотника. Ранее губернатор сообщал, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО уничтожает их. В четверг аэропорты Мурманска и Апатитов были закрыты на несколько часов по соображениям безопасности.
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мурманская область, мурманск, андрей чибис, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис, Россия, Вооруженные силы Украины
В Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников

Губернатор Чибис: в Мурманской области остается опасность прилета беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Опасность прилета беспилотников сохраняется на территории Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"На территории Мурманской области сохраняется опасность прилета беспилотников. В связи с этим принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства", - написал он.
Чибис попросил всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации.
В среду Чибис сообщил, что в области были сбиты три беспилотника. Ранее губернатор сообщал, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО уничтожает их. В четверг аэропорты Мурманска и Апатитов были закрыты на несколько часов по соображениям безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеМурманская областьМурманскАндрей ЧибисРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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