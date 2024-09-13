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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 13.09.2024 (обновлено: 02:53 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/opasnost-1972410939.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:47
2024-09-13T02:53
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.В 23.06 мск в четверг в регионе также была объявлена опасность атаки БПЛА. Она была отменена 02.50 мск вторника."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В 23.06 мск в четверг в регионе также была объявлена опасность атаки БПЛА. Она была отменена 02.50 мск вторника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияРоссияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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