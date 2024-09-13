https://ria.ru/20240913/omsk-1972419456.html

Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве

Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве - РИА Новости, 13.09.2024

Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве

Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:36

2024-09-13T05:36

2024-09-13T09:16

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виталий хоценко

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омская область

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства. В мероприятии участвовали более 150 представителей российских и иностранных деловых и бизнес-сообществ. Глава региона представил экономические преимущества региона, крупные инфраструктурные и импортозамещающие проекты. "Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска как платформы для реализации разнообразных бизнес-идей, а также выделил успешные примеры уже существующих инвестиционных проектов. Среди важных преимуществ для предпринимателей представлены особые условия для ведения бизнеса в регионе, такие как преференциальные налоговые режимы, программы поддержки инвесторов и потенциал для развития высоких технологий", - рассказали в пресс-службе. Также, Виталий Хоценко представил команду инвестиционного блока регионального кабинета министров. Они рассказали участникам о региональных мерах поддержки бизнеса, познакомили с основными социально-экономическими показателями Омской области кластерной политике региона, а также о существующих инвестиционных нишах.

https://ria.ru/20240911/omsk-1971991867.html

https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html

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москва, омск, виталий хоценко, россия, экономика