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Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве - РИА Новости, 13.09.2024
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Омская область
 
05:36 13.09.2024 (обновлено: 09:16 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/omsk-1972419456.html
Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве
Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве - РИА Новости, 13.09.2024
Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве
Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:36
2024-09-13T09:16
москва
омск
виталий хоценко
россия
экономика
омская область
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства. В мероприятии участвовали более 150 представителей российских и иностранных деловых и бизнес-сообществ. Глава региона представил экономические преимущества региона, крупные инфраструктурные и импортозамещающие проекты. "Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска как платформы для реализации разнообразных бизнес-идей, а также выделил успешные примеры уже существующих инвестиционных проектов. Среди важных преимуществ для предпринимателей представлены особые условия для ведения бизнеса в регионе, такие как преференциальные налоговые режимы, программы поддержки инвесторов и потенциал для развития высоких технологий", - рассказали в пресс-службе. Также, Виталий Хоценко представил команду инвестиционного блока регионального кабинета министров. Они рассказали участникам о региональных мерах поддержки бизнеса, познакомили с основными социально-экономическими показателями Омской области кластерной политике региона, а также о существующих инвестиционных нишах.
https://ria.ru/20240911/omsk-1971991867.html
https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html
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москва, омск, виталий хоценко, россия, экономика
Москва, Омск, Виталий Хоценко, Россия, Экономика, Омская область
Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве

Хоценко представил инвестиционную привлекательность Омской области в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве. 13 сентября 2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве. 13 сентября 2024
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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В мероприятии участвовали более 150 представителей российских и иностранных деловых и бизнес-сообществ. Глава региона представил экономические преимущества региона, крупные инфраструктурные и импортозамещающие проекты.
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"Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска как платформы для реализации разнообразных бизнес-идей, а также выделил успешные примеры уже существующих инвестиционных проектов. Среди важных преимуществ для предпринимателей представлены особые условия для ведения бизнеса в регионе, такие как преференциальные налоговые режимы, программы поддержки инвесторов и потенциал для развития высоких технологий", - рассказали в пресс-службе.
Также, Виталий Хоценко представил команду инвестиционного блока регионального кабинета министров. Они рассказали участникам о региональных мерах поддержки бизнеса, познакомили с основными социально-экономическими показателями Омской области кластерной политике региона, а также о существующих инвестиционных нишах.
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Омская областьМоскваОмскВиталий ХоценкоРоссияЭкономика
 
 
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