Хоценко презентовал Омскую область для инвесторов в Москве
Хоценко представил инвестиционную привлекательность Омской области в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве. 13 сентября 2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве. 13 сентября 2024
ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал инвестиционную привлекательность региона в Москве, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В мероприятии участвовали более 150 представителей российских и иностранных деловых и бизнес-сообществ. Глава региона представил экономические преимущества региона, крупные инфраструктурные и импортозамещающие проекты.
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"Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска как платформы для реализации разнообразных бизнес-идей, а также выделил успешные примеры уже существующих инвестиционных проектов. Среди важных преимуществ для предпринимателей представлены особые условия для ведения бизнеса в регионе, такие как преференциальные налоговые режимы, программы поддержки инвесторов и потенциал для развития высоких технологий", - рассказали в пресс-службе.
Также, Виталий Хоценко представил команду инвестиционного блока регионального кабинета министров. Они рассказали участникам о региональных мерах поддержки бизнеса, познакомили с основными социально-экономическими показателями Омской области кластерной политике региона, а также о существующих инвестиционных нишах.
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