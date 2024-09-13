https://ria.ru/20240913/odnoklassniki-1972436433.html
В ОК стартует Месяц Сахалинской области
В ОК стартует Месяц Сахалинской области - РИА Новости, 13.09.2024
В ОК стартует Месяц Сахалинской области
Одноклассники совместно с Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области запускают с 13 сентября по 13 октября 2024 года проект "Месяц Сахалинской... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:29
2024-09-13T09:29
2024-09-13T09:29
сахалинская область
южно-сахалинск
сахалин
одноклассники
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Одноклассники совместно с Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области запускают с 13 сентября по 13 октября 2024 года проект "Месяц Сахалинской области". Подписчиков группы "Острова культуры" в ОК приглашают к интерактивному знакомству с культурой региона, его традициями и интересными туристическими маршрутами. Проект приурочен ко Дню города Южно-Сахалинска, который отмечается 14 сентября. В рамках проекта пользователи ОК смогут посмотреть анимированные ролики о легендах, связанных с регионом: о происхождении Сахалина и Курильских островов, появлении скал Три Брата, герое мифов – могучем медведе и другие. Открытки с QR- кодом, ведущим в плейлист с видео, также будут доступны в культурных учреждениях Южно-Сахалинска. Лонгриды о достопримечательностях региона расскажут о его природных парках и заповедниках и откроют доступ к виртуальным туристическим маршрутам по Южно- Сахалинску и другим знаковым местам. Статьи также будут опубликованы в группе "Острова культуры" в ОК. В Сахалинском областном краеведческом музее появятся зеркала с тематическими надписями. Авторы проекта подготовили видеовизитки учреждений культуры, которые будут презентованы в официальной группе в ОК. Помимо этого, пользователи соцсети смогут установить тематические рамки на аватары и скачать стикеры с ларгой – дальневосточной, или пёстрой, нерпой. Проверить свои знания о Сахалине и выбрать интересные места для посещения авторы проекта предлагают с помощью онлайн-теста. Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами и регионами России. Так, в конце прошлого года соцсеть при поддержке фонда "Внимание" запустила третий сезон проекта "Архитектурный перископ", который посвящён разрушающимся памятникам зодчества. В 2023 году на интерактивной карте проекта появились семь новых объектов из самых разных уголков страны. А в апреле этого года в ОК стартовал проект "Месяц Владимирской области", в рамках которого пользователи соцсети также могли узнать больше о регионе.
https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, одноклассники
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалин, Одноклассники
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Одноклассники совместно с Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области запускают с 13 сентября по 13 октября 2024 года проект "Месяц Сахалинской области". Подписчиков группы "Острова культуры" в ОК приглашают к интерактивному знакомству с культурой региона, его традициями и интересными туристическими маршрутами. Проект приурочен ко Дню города Южно-Сахалинска, который отмечается 14 сентября.
В рамках проекта пользователи ОК смогут посмотреть анимированные ролики о легендах, связанных с регионом: о происхождении Сахалина
и Курильских островов
, появлении скал Три Брата, герое мифов – могучем медведе и другие. Открытки с QR- кодом, ведущим в плейлист с видео, также будут доступны в культурных учреждениях Южно-Сахалинска.
Лонгриды о достопримечательностях региона расскажут о его природных парках и заповедниках и откроют доступ к виртуальным туристическим маршрутам по Южно- Сахалинску и другим знаковым местам. Статьи также будут опубликованы в группе "Острова культуры" в ОК. В Сахалинском областном краеведческом музее появятся зеркала с тематическими надписями. Авторы проекта подготовили видеовизитки учреждений культуры, которые будут презентованы в официальной группе в ОК.
Помимо этого, пользователи соцсети смогут установить тематические рамки на аватары и скачать стикеры с ларгой – дальневосточной, или пёстрой, нерпой. Проверить свои знания о Сахалине и выбрать интересные места для посещения авторы проекта предлагают с помощью онлайн-теста.
Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами и регионами России
. Так, в конце прошлого года соцсеть при поддержке фонда "Внимание" запустила третий сезон проекта "Архитектурный перископ", который посвящён разрушающимся памятникам зодчества. В 2023 году на интерактивной карте проекта появились семь новых объектов из самых разных уголков страны. А в апреле этого года в ОК стартовал проект "Месяц Владимирской области", в рамках которого пользователи соцсети также могли узнать больше о регионе.