Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN
CNN: Госдеп США вскоре обвинит RT в участии в операциях российской разведки
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госдеп США вскоре обвинит RT в связях с российской разведкой, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного старшего чиновника в администрации президента Джо Байдена.
"Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что "RT полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру", и начнет дипломатическую кампанию по предоставлению странам информации о рисках, связанных с деятельностью RT", — утверждается в материале.
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В RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
На минувшей неделе американское Министерство финансов ввело санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения также затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.
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Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.
По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
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