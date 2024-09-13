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Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN - РИА Новости, 13.09.2024
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19:29 13.09.2024 (обновлено: 19:58 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obvineniya-1972603834.html
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN - РИА Новости, 13.09.2024
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN
Госдеп США вскоре обвинит RT в связях с российской разведкой, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного старшего чиновника в администрации президента... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:29
2024-09-13T19:58
в мире
сша
джо байден
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
елена афанасьева
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госдеп США вскоре обвинит RT в связях с российской разведкой, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного старшего чиновника в администрации президента Джо Байдена."Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что "RT полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру", и начнет дипломатическую кампанию по предоставлению странам информации о рисках, связанных с деятельностью RT", — утверждается в материале.В RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".На минувшей неделе американское Министерство финансов ввело санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения также затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html
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Новости
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РИА Новости
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96
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в мире, сша, джо байден, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, елена афанасьева, youtube
В мире, США, Джо Байден, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, Елена Афанасьева, YouTube
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой, сообщил CNN

CNN: Госдеп США вскоре обвинит RT в участии в операциях российской разведки

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госдеп США вскоре обвинит RT в связях с российской разведкой, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного старшего чиновника в администрации президента Джо Байдена.
"Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что "RT полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру", и начнет дипломатическую кампанию по предоставлению странам информации о рисках, связанных с деятельностью RT", — утверждается в материале.
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В RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
На минувшей неделе американское Министерство финансов ввело санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения также затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.
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Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.
По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреСШАДжо БайденМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции в отношении РоссииЕлена АфанасьеваYouTube
 
 
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