https://ria.ru/20240913/obstrely-1972402673.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.09.2024

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:14

2024-09-13T00:14

2024-09-13T00:14

специальная военная операция на украине

украина

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Тринадцать обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 37 обстрелов.

https://ria.ru/20240913/pvo-1972401836.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

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украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, россия