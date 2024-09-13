https://ria.ru/20240913/obstrely-1972402673.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:14
2024-09-13T00:14
2024-09-13T00:14
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемнадцать вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Тринадцать обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 37 обстрелов.
https://ria.ru/20240913/pvo-1972401836.html
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украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 боеприпасов