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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.09.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:38
2024-09-13T18:38
2024-09-13T18:38
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе недалеко от села Бессоновка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки бойцы самообороны доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение. Спецтехника сгорела", - говорится в сообщении. Кроме того, в селе Новая Деревня из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — пожар потушен. В еще одном доме выбиты окна. Также осколками посечен легковой автомобиль. Также в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района повреждена сельхозтехника одного из предприятий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА