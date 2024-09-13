https://ria.ru/20240913/obstrel-1972593231.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.09.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:38

2024-09-13T18:38

2024-09-13T18:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе недалеко от села Бессоновка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки бойцы самообороны доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение. Спецтехника сгорела", - говорится в сообщении. Кроме того, в селе Новая Деревня из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — пожар потушен. В еще одном доме выбиты окна. Также осколками посечен легковой автомобиль. Также в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района повреждена сельхозтехника одного из предприятий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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