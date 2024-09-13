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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/obstrel-1972593231.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.09.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:38
2024-09-13T18:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе недалеко от села Бессоновка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки бойцы самообороны доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение. Спецтехника сгорела", - говорится в сообщении. Кроме того, в селе Новая Деревня из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — пожар потушен. В еще одном доме выбиты окна. Также осколками посечен легковой автомобиль. Также в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района повреждена сельхозтехника одного из предприятий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ранен мирный житель Белгородской области после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе недалеко от села Бессоновка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и поверхностными ссадинами предплечий и грудной клетки бойцы самообороны доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение. Спецтехника сгорела", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в селе Новая Деревня из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома — пожар потушен. В еще одном доме выбиты окна. Также осколками посечен легковой автомобиль.
Также в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района повреждена сельхозтехника одного из предприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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