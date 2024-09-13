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Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:06 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972564896.html
Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья
Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024
Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья
С начала текущего года в Подмосковье еще 39 компаний завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:06
2024-09-13T17:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье еще 39 компаний завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "С начала этого года еще 39 подмосковных предприятий завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда" на пилотных участках производства. Экономический эффект, который был достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил два миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она также отметила, что речь идет только о завершении реализации нацпроекта на отдельных участках, которые предприятия выбрали в качестве пилотных. "Пилоты" были реализованы при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья. По словам Зиновьевой, специалисты стали наставниками для сотрудников компаний-участников нацпроекта. По итогам реализации пилотных этапов все компании выразили готовность использовать полученный опыт и знания на других производственных участках. Так, экономический эффект нацпроекта будет в дальнейшем только расти, производительность труда в Подмосковье значительно повысится. Например, предприятие по выпуску весоизмерительной техники из Люберец в рамках реализации нацпроекта на пилотном участке получила экономический эффект в 67 миллионов рублей. Мясокомбинатное предприятие из Павловской Слободы оценивает экономический эффект от оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта в 218 миллионов рублей. Оба предприятия закончили пилоты в этом году и готовы тиражировать практики нацпроекта на другие производственные участки. Стать участником нацпроекта "Производительность труда" можно подав заявку через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.
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московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы

Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья

© iStock.com / standretРабочий на заводе
Рабочий на заводе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© iStock.com / standret
Рабочий на заводе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье еще 39 компаний завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"С начала этого года еще 39 подмосковных предприятий завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда" на пилотных участках производства. Экономический эффект, который был достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил два миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она также отметила, что речь идет только о завершении реализации нацпроекта на отдельных участках, которые предприятия выбрали в качестве пилотных. "Пилоты" были реализованы при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья.
По словам Зиновьевой, специалисты стали наставниками для сотрудников компаний-участников нацпроекта. По итогам реализации пилотных этапов все компании выразили готовность использовать полученный опыт и знания на других производственных участках. Так, экономический эффект нацпроекта будет в дальнейшем только расти, производительность труда в Подмосковье значительно повысится.
Например, предприятие по выпуску весоизмерительной техники из Люберец в рамках реализации нацпроекта на пилотном участке получила экономический эффект в 67 миллионов рублей. Мясокомбинатное предприятие из Павловской Слободы оценивает экономический эффект от оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта в 218 миллионов рублей.
Оба предприятия закончили пилоты в этом году и готовы тиражировать практики нацпроекта на другие производственные участки.
Стать участником нацпроекта "Производительность труда" можно подав заявку через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.
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