https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972564896.html

Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья

Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2024

Нацпроект "Производительность труда" реализовали 39 компаний Подмосковья

С начала текущего года в Подмосковье еще 39 компаний завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:06

2024-09-13T17:06

2024-09-13T17:06

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Подмосковье еще 39 компаний завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "С начала этого года еще 39 подмосковных предприятий завершили реализацию нацпроекта "Производительность труда" на пилотных участках производства. Экономический эффект, который был достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил два миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она также отметила, что речь идет только о завершении реализации нацпроекта на отдельных участках, которые предприятия выбрали в качестве пилотных. "Пилоты" были реализованы при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья. По словам Зиновьевой, специалисты стали наставниками для сотрудников компаний-участников нацпроекта. По итогам реализации пилотных этапов все компании выразили готовность использовать полученный опыт и знания на других производственных участках. Так, экономический эффект нацпроекта будет в дальнейшем только расти, производительность труда в Подмосковье значительно повысится. Например, предприятие по выпуску весоизмерительной техники из Люберец в рамках реализации нацпроекта на пилотном участке получила экономический эффект в 67 миллионов рублей. Мясокомбинатное предприятие из Павловской Слободы оценивает экономический эффект от оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта в 218 миллионов рублей. Оба предприятия закончили пилоты в этом году и готовы тиражировать практики нацпроекта на другие производственные участки. Стать участником нацпроекта "Производительность труда" можно подав заявку через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

https://ria.ru/20240913/podmoskove-1972517769.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы