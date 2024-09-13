https://ria.ru/20240913/nato-1972415055.html

В Париже сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО

В Париже сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024

В Париже сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО

Президент России Владимир Путин понял, что страны НАТО, разрешив Украине наносить удары вглубь территории России, хотят развязать Третью мировую войну, написал... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:26

2024-09-13T04:26

2024-09-13T04:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

флориан филиппо

нато

джо байден

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин понял, что страны НАТО, разрешив Украине наносить удары вглубь территории России, хотят развязать Третью мировую войну, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."НАТО хочет (развязать — Прим. ред.) третью мировую до возможного избрания Трампа, что станет катастрофой (для них — Прим. ред.) <...> Путин прекрасно это понял. Именно в этом смысл разрешить удары ракетами большей дальности по территории России", — заявил политик.По его мнению, западные государства понимают, что у них больше не осталось никаких возможностей, кроме как пойти на дальнейшую эскалацию.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972408074.html

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россия, украина, сша, владимир путин, флориан филиппо, нато, джо байден