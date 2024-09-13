https://ria.ru/20240913/napadenie-1972517033.html
Троих жителей Чувашии будут судить за нападение на сотрудников клуба
Троих жителей Чувашии будут судить за нападение на сотрудников клуба - РИА Новости, 13.09.2024
Троих жителей Чувашии будут судить за нападение на сотрудников клуба
Трое молодых жителей Чувашии предстанут перед судом за нападение толпой с арматурой на сотрудников клуба в Чебоксарах, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:16
2024-09-13T14:16
2024-09-13T14:16
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Трое молодых жителей Чувашии предстанут перед судом за нападение толпой с арматурой на сотрудников клуба в Чебоксарах, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, в ночь на 30 ноября 2023 года между работниками одного из ночных заведений Чебоксар и посетителем произошел конфликт, в результате чего ему был запрещен вход в заведение. Недовольный мужчина обратился к приятелю, который собрал знакомых, вооруженных металлическими палками и арматурой. Вместе они пришли в клуб, где устроили драку, в ходе которой избили четырех сотрудников заведения. "В отношении троих жителей Чувашии в возрасте от 18 до 28 лет, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении. В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления еще одного 18-летнего молодого человека, которому после произошедшего удалось скрыться. Он был объявлен в розыск и задержан 5 сентября в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Он заключен под стражу.
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происшествия, чебоксары, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Троих жителей Чувашии будут судить за нападение на сотрудников клуба
Троих жителей Чувашии будут судить за нападение с арматурой на сотрудников клуба