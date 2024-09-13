https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972537275.html

ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован

ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован

ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:22

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972536351.html

россия

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)