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ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован - РИА Новости, 13.09.2024
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15:22 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972537275.html
ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован
ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован
ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:22
2024-09-13T15:22
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ считает, что экономический рост в России несбалансирован

Набиуллина: экономический рост в РФ несбалансирован, на это указывает инфляция

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
Вчера, 15:17
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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