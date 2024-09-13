https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972535398.html
ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции
ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции
ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:13
2024-09-13T15:13
2024-09-13T15:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции
Набиуллина: нужно вернуть инфляцию к 4%, для этого ЦБ готов повышать ставку
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.