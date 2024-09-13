https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972535398.html

ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции

ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ готов к повышению ставок для снижения инфляции

ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:13

2024-09-13T15:13

2024-09-13T15:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_b021bf7856ed4630636b0f89ebd13591.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972535881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)