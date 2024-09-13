https://ria.ru/20240913/naberezhnaya-1972408544.html
В кубанском городе благоустроят участок набережной
В кубанском городе благоустроят участок набережной - РИА Новости, 13.09.2024
В кубанском городе благоустроят участок набережной
Участок набережной, где благоустройство не проводили с 1970-х годов, обновят в Славянске-на-Кубани в рамках нацпроекта, сообщил журналистам врио министра ТЭК и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:52
2024-09-13T01:52
2024-09-13T01:52
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Участок набережной, где благоустройство не проводили с 1970-х годов, обновят в Славянске-на-Кубани в рамках нацпроекта, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Эту территорию не благоустраивали с момента ее создания – это 70-е годы прошлого столетия. Сейчас на пешеходных зонах, ведущих к набережной, уложили плитку, установили объекты малых архитектурных форм. Сделали уличное освещение и систему водоотведения, парковочные места для транспорта. Осталось выполнить облицовку чаши фонтана. Готовность объекта – 97%", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Он отметил, что главной достопримечательностью этой улицы станет фонтан с музыкальным и световым сопровождением. Также на участке проведут дополнительное озеленение. Общественную территорию обновляют по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", добавляют власти. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект реализуется в том числе и за счёт краевого бюджета.
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
https://ria.ru/20240911/roddom-1971958108.html
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общество, городское хозяйство москвы, славянск-на-кубани, россия, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Городское хозяйство Москвы, Славянск-на-Кубани, Россия, Краснодарский край
В кубанском городе благоустроят участок набережной
В Славянске-на-Кубани впервые за полвека благоустроят участок набережной
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Участок набережной, где благоустройство не проводили с 1970-х годов, обновят в Славянске-на-Кубани в рамках нацпроекта, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Эту территорию не благоустраивали с момента ее создания – это 70-е годы прошлого столетия. Сейчас на пешеходных зонах, ведущих к набережной, уложили плитку, установили объекты малых архитектурных форм. Сделали уличное освещение и систему водоотведения, парковочные места для транспорта. Осталось выполнить облицовку чаши фонтана. Готовность объекта – 97%", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Он отметил, что главной достопримечательностью этой улицы станет фонтан с музыкальным и световым сопровождением. Также на участке проведут дополнительное озеленение.
Общественную территорию обновляют по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", добавляют власти.
Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект реализуется в том числе и за счёт краевого бюджета.