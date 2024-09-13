https://ria.ru/20240913/mvd-1972430536.html
В Красноярске задержали начальника тыла института МВД
В Красноярске задержали начальника тыла института МВД - РИА Новости, 13.09.2024
В Красноярске задержали начальника тыла института МВД
Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:41
2024-09-13T08:41
2024-09-13T13:21
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КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. "Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла ведомственного института. Он подозревается в получении взяток в виде денег. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в даче взятки должностному лицу", — говорится в релизе. По данным следствия, взятку в 512 тысяч рублей дала предпринимательница, заинтересованная в победе в конкурсном отборе и последующем заключении контракта на поставку горячего питания для института. Это произошло в минувшем августе. Сумма составила десять процентов от стоимости контракта. Еще одну взятку, в 359 тысяч рублей, подозреваемый получил 11 сентября за второй заключенный контракт. Фигурантов задержали при передаче денег, отметили в СК. По месту жительства и работы задержанных провели обыски, во время которых изъяли документацию. Дома у начальника тыла нашли два миллиона рублей. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Как уточнили журналистам в пресс-службе красноярском управлении СК, речь идет о начальнике тыла института МВД Олеге Голубченко.
https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край
В Красноярске задержали начальника тыла института МВД
В Красноярске начальника тыла института МВД подозревают в получении взяток
КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости.
Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток, сообщил главк
Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла ведомственного института. Он подозревается в получении взяток в виде денег. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в даче взятки должностному лицу", — говорится в релизе.
По данным следствия, взятку в 512 тысяч рублей дала предпринимательница, заинтересованная в победе в конкурсном отборе и последующем заключении контракта на поставку горячего питания для института. Это произошло в минувшем августе. Сумма составила десять процентов от стоимости контракта. Еще одну взятку, в 359 тысяч рублей, подозреваемый получил 11 сентября за второй заключенный контракт.
Фигурантов задержали при передаче денег, отметили в СК.
По месту жительства и работы задержанных провели обыски, во время которых изъяли документацию. Дома у начальника тыла нашли два миллиона рублей.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Как уточнили журналистам в пресс-службе красноярском управлении СК, речь идет о начальнике тыла института МВД Олеге Голубченко.