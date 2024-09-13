https://ria.ru/20240913/mvd-1972430536.html

В Красноярске задержали начальника тыла института МВД

В Красноярске задержали начальника тыла института МВД - РИА Новости, 13.09.2024

В Красноярске задержали начальника тыла института МВД

Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:41

2024-09-13T08:41

2024-09-13T13:21

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КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению в получении взяток, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. "Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла ведомственного института. Он подозревается в получении взяток в виде денег. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в даче взятки должностному лицу", — говорится в релизе. По данным следствия, взятку в 512 тысяч рублей дала предпринимательница, заинтересованная в победе в конкурсном отборе и последующем заключении контракта на поставку горячего питания для института. Это произошло в минувшем августе. Сумма составила десять процентов от стоимости контракта. Еще одну взятку, в 359 тысяч рублей, подозреваемый получил 11 сентября за второй заключенный контракт. Фигурантов задержали при передаче денег, отметили в СК. По месту жительства и работы задержанных провели обыски, во время которых изъяли документацию. Дома у начальника тыла нашли два миллиона рублей. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Как уточнили журналистам в пресс-службе красноярском управлении СК, речь идет о начальнике тыла института МВД Олеге Голубченко.

https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край