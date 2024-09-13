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Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено - РИА Новости, 17.09.2024
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13:25 13.09.2024 (обновлено: 16:02 17.09.2024)
https://ria.ru/20240913/moskva-1973205680.html
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено - РИА Новости, 17.09.2024
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено
Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-13T13:25
2024-09-17T16:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. В прошлом году водоемы очистили от ила. А в этом создали здесь единый пешеходный маршрут, который охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновлённое ранее пространство у Битцевского лесопарка. Кроме того, москвичи получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что на деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями, спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Также высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии, обновили систему освещения."В районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тысяч человек. Для их комфорта за последние годы мы активно развивали транспортную и социальную инфраструктуру, создавали качественные общественные пространства", - подчеркнул Собянин.
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы

Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. В прошлом году водоемы очистили от ила. А в этом создали здесь единый пешеходный маршрут, который охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновлённое ранее пространство у Битцевского лесопарка. Кроме того, москвичи получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что на деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями, спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Также высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии, обновили систему освещения.
"В районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тысяч человек. Для их комфорта за последние годы мы активно развивали транспортную и социальную инфраструктуру, создавали качественные общественные пространства", - подчеркнул Собянин.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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