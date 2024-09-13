https://ria.ru/20240913/moskva-1973205680.html

Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено

Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено - РИА Новости, 17.09.2024

Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено

Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-13T13:25

2024-09-13T13:25

2024-09-17T16:02

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. В прошлом году водоемы очистили от ила. А в этом создали здесь единый пешеходный маршрут, который охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновлённое ранее пространство у Битцевского лесопарка. Кроме того, москвичи получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что на деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями, спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Также высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии, обновили систему освещения."В районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тысяч человек. Для их комфорта за последние годы мы активно развивали транспортную и социальную инфраструктуру, создавали качественные общественные пространства", - подчеркнул Собянин.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы