https://ria.ru/20240913/moskva-1973205680.html
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено - РИА Новости, 17.09.2024
Благоустройство у прудов на Чертановской улице в Москве завершено
Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-13T13:25
2024-09-13T13:25
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. В прошлом году водоемы очистили от ила. А в этом создали здесь единый пешеходный маршрут, который охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновлённое ранее пространство у Битцевского лесопарка. Кроме того, москвичи получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что на деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями, спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Также высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии, обновили систему освещения."В районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тысяч человек. Для их комфорта за последние годы мы активно развивали транспортную и социальную инфраструктуру, создавали качественные общественные пространства", - подчеркнул Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. В прошлом году водоемы очистили от ила. А в этом создали здесь единый пешеходный маршрут, который охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновлённое ранее пространство у Битцевского лесопарка. Кроме того, москвичи получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что на деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями, спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Также высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии, обновили систему освещения.
"В районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тысяч человек. Для их комфорта за последние годы мы активно развивали транспортную и социальную инфраструктуру, создавали качественные общественные пространства", - подчеркнул Собянин
.