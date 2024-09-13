В Москве арестовали мужчину, открывшего стрельбу у ресторана
В Москве арестовали мужчину, открывшего стрельбу у ресторана на улице Веневской
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу на улице Веневской в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее столичные прокуратура и главк СК сообщали, что уголовное дело заведено после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина. По данным СК, фигурант, находясь у ресторана на улице Веневской в Москве, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения не менее 10 раз выстрелил в их сторону. Позже мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд заключил его под стражу. 34-летнему фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе судебного заседания мужчина возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным столичной прокуратуры, обвиняемый показал, что во время нахождения в зале караоке он закурил сигарету, из-за чего охранник заведения сделал ему замечание. Выясняя, кто из сотрудников пожаловался на него охраннику, фигурант вступил в конфликт с менеджером. Решив припугнуть обидчика, обвиняемый покинул заведение, взял из домашнего сейфа свое оружие и вернулся.
"Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - добавило ведомство.