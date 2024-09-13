https://ria.ru/20240913/mosbirzha-1972513391.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 13.09.2024
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:08
2024-09-13T14:08
2024-09-13T14:16
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта.Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября.Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи упал до 2585,41 пункта после решения ЦБ поднять ключевую ставку