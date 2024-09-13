Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 13.09.2024 (обновлено: 14:16 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/mosbirzha-1972513391.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 13.09.2024
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:08
2024-09-13T14:16
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616942_0:213:3264:2048_1920x0_80_0_0_5a5db55a09f6974198634af770bd9b14.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта.Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября.Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f02480d7757235f8ba8614acce2e571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи упал до 2585,41 пункта после решения ЦБ поднять ключевую ставку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта.
Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября.
Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Вчера, 08:00
 
Московская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала