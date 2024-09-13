https://ria.ru/20240913/mosbirzha-1972513391.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 13.09.2024

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:08

2024-09-13T14:08

2024-09-13T14:16

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта.Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября.Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика