https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972516783.html

Экс-премьер рассказал, как молдавские власти используют ситуацию на Украине

Экс-премьер рассказал, как молдавские власти используют ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2024

Экс-премьер рассказал, как молдавские власти используют ситуацию на Украине

Молдавские власти используют ситуацию на Украине для маскировки проблем внутри страны, заявил экс-премьер Молдавии и лидер Либерально-демократической партии... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:16

2024-09-13T14:16

2024-09-13T14:16

молдавия

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влад филат

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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Молдавские власти используют ситуацию на Украине для маскировки проблем внутри страны, заявил экс-премьер Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Влад Филат в своем Telegram-канале, критикуя участие спикера парламента Игоря Гросу в "Крымской платформе". В четверг Гросу находился в Киеве, где принял участие "Крымской платформе" - саммите, созываемом по инициативе Украины с 2021 года. Традиционно в повестке мероприятия вопрос возвращения контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл мероприятие шабашем, на котором Запад будет "продолжать пестовать" неонацистские, расистские настроения современной украинской власти. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проведение саммита "Крымская платформа" нелогично и лишено здравого смысла. "Если кто не знает, так мы воюем. Воюем отчаянно, беспробудно, жестоко, до воя, до зубовного скрежета... Сколько раз мы доходили до Москвы, а сколько раз брали Питер! Даже в самых смелых планах НАТО гораздо меньше решительности, чем во влажных снах штурмовых отрядов ЧВК, простите, НПО "Глупость". Власти используют чужую боль как ширму для своей беспомощности. Участие руководства страны в подобных мероприятиях, как "Крымская платформа", лишь усугубляет внутренние проблемы республики", - написал Филат. Экс-премьер призвал власти быть ответственными перед своим народом, а не прикрываться международными мероприятиями и символическими жестами. Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране, заявляя, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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молдавия, россия, влад филат, игорь гросу, нато, в мире