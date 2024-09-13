https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972491483.html

В Кишиневе прошла акция в поддержку Молдавской православной церкви

В Кишиневе прошла акция в поддержку Молдавской православной церкви - РИА Новости, 13.09.2024

В Кишиневе прошла акция в поддержку Молдавской православной церкви

Акция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей прошла у здания Молдавской митрополии в Кишиневе, она была организована сторонниками и молодыми... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:59

2024-09-13T12:59

2024-09-13T12:59

религия

молдавия

русская православная церковь

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кишинев

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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Акция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей прошла у здания Молдавской митрополии в Кишиневе, она была организована сторонниками и молодыми активистами оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. Акция стала ответом на заявление депутата парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василия Шоймару, сделанное в конце августа, о возможном закрытии Молдавской митрополии, входящей в состав Русской православной церкви. Позже пресс-служба ПДС опровергла эти сообщения, а президент Молдавии Майя Санду заявила, что у властей таких планов нет. Тем не менее общественность в Молдавии опасается, что власти республики намерены предпринять ряд шагов, которые приведут к ликвидации Молдавской митрополии. "Мы не можем оставаться безучастными, когда под угрозой оказывается наша вера и традиции. Власти должны услышать народ и прекратить любые попытки вмешательства в дела церкви", — заявил один из участников акции. По мнению митингующих, закрытие митрополии угрожало бы духовному наследию и идентичности страны. Участники акции отметили, что подобные мероприятия пройдут по всей республике, и потребовали от властей четких гарантий защиты религиозных свобод. "Церковь — это важная часть молдавской культуры и духовности, и любые попытки её ослабить будут встречены сопротивлением общества", - сказал один из участников акции. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240909/palomnichestvo-1971667612.html

https://ria.ru/20240829/tserkov-1969339884.html

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молдавия, русская православная церковь, румынская православная церковь, в мире, кишинев