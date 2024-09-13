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В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности - РИА Новости, 13.09.2024
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06:58 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/mnogopolyarnost-1972422963.html
В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности
В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности - РИА Новости, 13.09.2024
В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности
Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении, заявил заместитель министра... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:58
2024-09-13T06:58
россия
китай
пекин
александр фомин
в мире
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240912/politika-1972350462.html
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россия, китай, пекин, александр фомин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Александр Фомин, В мире
В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности

Фомин: Россия и Китай выступают за справедливое многополярное мироустройство

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении", - сказал Фомин.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией
12 сентября, 17:52
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
 
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