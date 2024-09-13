https://ria.ru/20240913/mnogopolyarnost-1972422963.html

В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности

В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности - РИА Новости, 13.09.2024

В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности

Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении, заявил заместитель министра... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:58

2024-09-13T06:58

2024-09-13T06:58

россия

китай

пекин

александр фомин

в мире

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240912/politika-1972350462.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, александр фомин, в мире