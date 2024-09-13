https://ria.ru/20240913/minoborony-1972546025.html
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
В российский плен в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались 49 военнослужащих ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:55
2024-09-13T15:55
2024-09-13T15:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В российский плен в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались 49 военнослужащих ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
Минобороны: за неделю в ходе реализации СВО в плен сдались 49 украинских военных