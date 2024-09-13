https://ria.ru/20240913/minoborony-1972546025.html

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ

В российский плен в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались 49 военнослужащих ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:55

2024-09-13T15:55

2024-09-13T15:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В российский плен в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались 49 военнослужащих ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971607770.html

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2024

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)