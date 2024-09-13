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Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ
Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ
Украинские формирования за неделю потеряли до 820 военных, танк и 10 орудий полевой артиллерии 155-миллиметрового калибра в зоне ответственности российской... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:43
2024-09-13T15:43
2024-09-13T15:52
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 820 военных, танк и 10 орудий полевой артиллерии 155-миллиметрового калибра в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в пятницу министерство обороны России."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 12 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 820 военных в зоне действий "Востока"