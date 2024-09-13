https://ria.ru/20240913/minoborony-1972543042.html

Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ

Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Группировка "Восток" за неделю уничтожила более 800 солдат ВСУ

Украинские формирования за неделю потеряли до 820 военных, танк и 10 орудий полевой артиллерии 155-миллиметрового калибра в зоне ответственности российской... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:43

2024-09-13T15:43

2024-09-13T15:52

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 820 военных, танк и 10 орудий полевой артиллерии 155-миллиметрового калибра в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в пятницу министерство обороны России."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 12 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)