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Группировки "Запад" на неделе продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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15:41 13.09.2024 (обновлено: 15:50 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/minoborony-1972542422.html
Группировки "Запад" на неделе продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировки "Запад" на неделе продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Группировки "Запад" на неделе продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Запад" за прошедшую неделю продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение формированиям одиннадцати украинских бригад и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:41
2024-09-13T15:50
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение формированиям одиннадцати украинских бригад и отразила 17 контратак, потери противника составили более 3620 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 7 по 13 сентября.Кроме того, группировка отразила 17 контратак штурмовых подразделений ВСУ и национальной гвардии Украины."Противник потерял свыше 3620 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и четыре бронетранспортера М113 производства США, а также 44 автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, "Западом" были уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе 32 переданных ВСУ западными странами, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировки "Запад" на неделе продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 3620 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение формированиям одиннадцати украинских бригад и отразила 17 контратак, потери противника составили более 3620 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 7 по 13 сентября.
Кроме того, группировка отразила 17 контратак штурмовых подразделений ВСУ и национальной гвардии Украины.
"Противник потерял свыше 3620 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и четыре бронетранспортера М113 производства США, а также 44 автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, "Западом" были уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе 32 переданных ВСУ западными странами, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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22 июня 2022, 17:18
 
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