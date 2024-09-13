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Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 3520 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:39

2024-09-13T15:39

2024-09-13T15:47

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вооруженные силы украины

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харьковская область

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3520 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)