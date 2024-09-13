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Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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15:39 13.09.2024 (обновлено: 15:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/minoborony-1972541961.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 3520 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:39
2024-09-13T15:47
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3520 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более трех тысяч военных в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3520 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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