https://ria.ru/20240913/minoborony-1972501958.html
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:35
2024-09-13T13:35
2024-09-13T13:40
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север". В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_e2996e398017fac1f3c71075827ab80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в Курской области