https://ria.ru/20240913/minoborony-1972501958.html

Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:35

2024-09-13T13:35

2024-09-13T13:40

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север". В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)