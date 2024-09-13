Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 13.09.2024 (обновлено: 13:40 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/minoborony-1972501958.html
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:35
2024-09-13T13:40
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север". В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_e2996e398017fac1f3c71075827ab80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВС России нанесли удары артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" по скоплению живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.
После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север". В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника, подчеркнули в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала