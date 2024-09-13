https://ria.ru/20240913/mid-1972563006.html

В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона

В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона - РИА Новости, 13.09.2024

В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона

Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:00

2024-09-13T17:00

2024-09-13T17:07

россия

лондон

москва

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные акции не останутся без должной реакции.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.

https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html

https://ria.ru/20240913/london-1972451493.html

россия

лондон

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россия, лондон, москва, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг