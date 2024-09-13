Рейтинг@Mail.ru
В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 13.09.2024 (обновлено: 17:07 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/mid-1972563006.html
В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона
В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона - РИА Новости, 13.09.2024
В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона
Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:00
2024-09-13T17:07
россия
лондон
москва
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_214e0c853383882215efc3c99b7cc97b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные акции не останутся без должной реакции.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
https://ria.ru/20240913/diplomaty-1972439626.html
https://ria.ru/20240913/london-1972451493.html
россия
лондон
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_6f7067164613a3ec61f76ccb4ec8a2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, москва, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Россия, Лондон, Москва, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона

Захарова: Москва будет жестко реагировать на недружественные действия Лондона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Табличка на здании посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Стали известны имена лишенных аккредитации сотрудников посольства Британии
Вчера, 09:47
Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные акции не останутся без должной реакции.
ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.
Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Премьер Британии утверждает, что Лондон не стремится к конфликту с Россией
Вчера, 10:45
 
РоссияЛондонМоскваМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала