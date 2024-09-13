В МИД отреагировали на недружественные действия Лондона
Захарова: Москва будет жестко реагировать на недружественные действия Лондона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб, намерена и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные акции не останутся без должной реакции.
ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.
Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.
По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.