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Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА - РИА Новости, 13.09.2024
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Томская область
 
11:39 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/mazur-1972464943.html
Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА
Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА - РИА Новости, 13.09.2024
Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА
Прямые авиаперелеты из Томска в дальневосточные города планируется проработать при поддержке Росавиации, также в регионе будут активно развиваться беспилотные... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:39
2024-09-13T11:39
томская область
томск
москва
владимир мазур
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ТОМСК, 13 сен - РИА Новости. Прямые авиаперелеты из Томска в дальневосточные города планируется проработать при поддержке Росавиации, также в регионе будут активно развиваться беспилотные авиасистемы, сообщает администрация региона. Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Москве провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. На встрече обсудили перспективные планы развития воздушного транспорта в Томской области, включая интеграцию в ее экономику беспилотных авиасистем. "Мы видим потенциал для перелетов в регионы Дальнего Востока. Сейчас изучаем динамику спроса на поездки из Томска в крупные дальневосточные города и прогнозные показатели. При участии Росавиации готовы проработать возможность прямых регулярных рейсов на наиболее востребованных направлениях при федеральной и региональной поддержке", – сказал Мазур. Отдельное внимание участники встречи уделили реализации в Томской области мероприятий национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Томская область – один из пилотных российских регионов по интеграции в экономику гражданских беспилотников. В ближайшее время администрация области определит три населенных пункта для создания и функционирования площадок по тестированию БАС. "Они необходимы, в том числе, для решения реальных производственных задач, доставки грузов, мониторинга местности и других хозяйственных вопросов. Важным условием функционирования таких площадок станет их совместное использование с пилотируемыми воздушными судами, в частности, вертолетами санавиации", – подчеркнул губернатор. Глава Росавиации отметил, что у Томской области, экономика которой стабильно развивается, есть все возможности, чтобы начать активнее использовать дроны в интересах работающих здесь предприятий и местных жителей. "Безусловно, поддержим и инициативы региона по развитию пилотируемого воздушного транспорта – уровень авиационной подвижности сибиряков, связность российских регионов должны расти. Это одна из ключевых задач Росавиации", – сказал Дмитрий Ядров.
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томск, москва, владимир мазур, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Томская область, Томск, Москва, Владимир Мазур, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи
Губернатор Томской области Владимир Мазур и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи
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ТОМСК, 13 сен - РИА Новости. Прямые авиаперелеты из Томска в дальневосточные города планируется проработать при поддержке Росавиации, также в регионе будут активно развиваться беспилотные авиасистемы, сообщает администрация региона.
Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Москве провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. На встрече обсудили перспективные планы развития воздушного транспорта в Томской области, включая интеграцию в ее экономику беспилотных авиасистем.
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"Мы видим потенциал для перелетов в регионы Дальнего Востока. Сейчас изучаем динамику спроса на поездки из Томска в крупные дальневосточные города и прогнозные показатели. При участии Росавиации готовы проработать возможность прямых регулярных рейсов на наиболее востребованных направлениях при федеральной и региональной поддержке", – сказал Мазур.
Отдельное внимание участники встречи уделили реализации в Томской области мероприятий национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Томская область – один из пилотных российских регионов по интеграции в экономику гражданских беспилотников. В ближайшее время администрация области определит три населенных пункта для создания и функционирования площадок по тестированию БАС.
"Они необходимы, в том числе, для решения реальных производственных задач, доставки грузов, мониторинга местности и других хозяйственных вопросов. Важным условием функционирования таких площадок станет их совместное использование с пилотируемыми воздушными судами, в частности, вертолетами санавиации", – подчеркнул губернатор.
Глава Росавиации отметил, что у Томской области, экономика которой стабильно развивается, есть все возможности, чтобы начать активнее использовать дроны в интересах работающих здесь предприятий и местных жителей.
"Безусловно, поддержим и инициативы региона по развитию пилотируемого воздушного транспорта – уровень авиационной подвижности сибиряков, связность российских регионов должны расти. Это одна из ключевых задач Росавиации", – сказал Дмитрий Ядров.
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