https://ria.ru/20240913/mazur-1972464943.html

Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА

Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА - РИА Новости, 13.09.2024

Мазур: Томская область будет развивать авиаперевозки и БПЛА

Прямые авиаперелеты из Томска в дальневосточные города планируется проработать при поддержке Росавиации, также в регионе будут активно развиваться беспилотные... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:39

2024-09-13T11:39

2024-09-13T11:39

томская область

томск

москва

владимир мазур

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ТОМСК, 13 сен - РИА Новости. Прямые авиаперелеты из Томска в дальневосточные города планируется проработать при поддержке Росавиации, также в регионе будут активно развиваться беспилотные авиасистемы, сообщает администрация региона. Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Москве провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. На встрече обсудили перспективные планы развития воздушного транспорта в Томской области, включая интеграцию в ее экономику беспилотных авиасистем. "Мы видим потенциал для перелетов в регионы Дальнего Востока. Сейчас изучаем динамику спроса на поездки из Томска в крупные дальневосточные города и прогнозные показатели. При участии Росавиации готовы проработать возможность прямых регулярных рейсов на наиболее востребованных направлениях при федеральной и региональной поддержке", – сказал Мазур. Отдельное внимание участники встречи уделили реализации в Томской области мероприятий национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Томская область – один из пилотных российских регионов по интеграции в экономику гражданских беспилотников. В ближайшее время администрация области определит три населенных пункта для создания и функционирования площадок по тестированию БАС. "Они необходимы, в том числе, для решения реальных производственных задач, доставки грузов, мониторинга местности и других хозяйственных вопросов. Важным условием функционирования таких площадок станет их совместное использование с пилотируемыми воздушными судами, в частности, вертолетами санавиации", – подчеркнул губернатор. Глава Росавиации отметил, что у Томской области, экономика которой стабильно развивается, есть все возможности, чтобы начать активнее использовать дроны в интересах работающих здесь предприятий и местных жителей. "Безусловно, поддержим и инициативы региона по развитию пилотируемого воздушного транспорта – уровень авиационной подвижности сибиряков, связность российских регионов должны расти. Это одна из ключевых задач Росавиации", – сказал Дмитрий Ядров.

https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html

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томск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томск, москва, владимир мазур, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)