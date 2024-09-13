https://ria.ru/20240913/marshrut-1972489156.html
Первых туристов на маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае
Первых туристов на маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае - РИА Новости, 13.09.2024
Первых туристов на маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае
Первых туристов на железнодорожном маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае, среди гостей региона - участники спецоперации и члены их семей, сообщают... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:52
2024-09-13T12:52
2024-09-13T13:05
алтайский край
бийск
федеральная пассажирская компания
ржд
россия
туризм
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БАРНАУЛ, 13 сен – РИА Новости. Первых туристов на железнодорожном маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае, среди гостей региона - участники спецоперации и члены их семей, сообщают в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности. "Алтайский край принимал участников межрегионального железнодорожного туристического маршрута "Сибирь здесь". Более 100 человек - участники СВО и члены их семей, пенсионеры, журналисты и блогеры - прибыли на железнодорожный перрон города Бийска - наукограда, основанного по указу Петра I. Пассажиров турпоезда ожидало знакомство с историко-культурными и природными достопримечательностями двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай", - говорится в сообщении. Встречали гостей региона волонтеры в образе Петра I и фрейлин, представители исполнительных органов региона и государственного фонда "Защитники Отечества" в Бийске. "Сегодня Алтайский край с туристическими целями посещает более 2 миллионов человек, они выбирают для себя разные туристические маршруты. И межрегиональный маршрут "Сибирь здесь" займет в нем место, наверное, самое лучшее. Я очень рад, что вы сегодня первые, кто проезжает по этому туристическому маршруту", - поприветствовал туристов начальник управления Евгений Казанцев. Руководитель управления подчеркнул, что путешествие стало возможным благодаря усилиям аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, правительств 10 регионов Сибири, "Федеральной пассажирской компании", "РЖД-тур". После торжественного приветствия большая половина участников тура отправилась в путешествие по Алтайскому краю, остальные – в Республику Алтай. "Гости Алтайского края побывали в селе Сростки - на малой родине великого актера, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина. Там посетили музей, основанный в его честь, и дом, где он провел детские и юношеские годы. Участники турмаршрута поднялись на гору Пикет к 8-метровому бронзовому памятнику Василию Макаровичу", - отмечают в управлении. Радушно приняли туристов в селе Полеводка. Гости побывали в этнокомплексе "Легенда Алтая", где им показали фигуры славянских богов, они осмотрели зимний сад и приняли участие в обряде огня. Вернувшись обратно в Бийск, они побывали в Центре общественных объединений, где познакомились с историей происхождения костюмов народов Алтая. Затем заехали в Музей истории Алтайской духовной миссии, где хранится уникальное собрание старинных предметов культуры и жизнедеятельности ХVII – начала ХХ вв. "Презентационный маршрут стартовал 9 сентября в Омске. Далее туристический поезд едет через Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан и Красноярск и финиширует в Иркутске. За время путешествия участники тура знакомятся с достопримечательностями сибирских регионов", - говорится в сообщении. Пребывание участников тура на территории Алтайского края обеспечивает туроператор "Ваш гид" при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, а также администрации города Бийска.
https://ria.ru/20240909/altaj-1971643503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бийск, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, туризм
Алтайский край, Бийск, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Россия, Туризм
БАРНАУЛ, 13 сен – РИА Новости. Первых туристов на железнодорожном маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае, среди гостей региона - участники спецоперации и члены их семей, сообщают в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.
"Алтайский край принимал участников межрегионального железнодорожного туристического маршрута "Сибирь здесь". Более 100 человек - участники СВО и члены их семей, пенсионеры, журналисты и блогеры - прибыли на железнодорожный перрон города Бийска - наукограда, основанного по указу Петра I. Пассажиров турпоезда ожидало знакомство с историко-культурными и природными достопримечательностями двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай", - говорится в сообщении.
Встречали гостей региона волонтеры в образе Петра I и фрейлин, представители исполнительных органов региона и государственного фонда "Защитники Отечества" в Бийске.
"Сегодня Алтайский край с туристическими целями посещает более 2 миллионов человек, они выбирают для себя разные туристические маршруты. И межрегиональный маршрут "Сибирь здесь" займет в нем место, наверное, самое лучшее. Я очень рад, что вы сегодня первые, кто проезжает по этому туристическому маршруту", - поприветствовал туристов начальник управления Евгений Казанцев.
Руководитель управления подчеркнул, что путешествие стало возможным благодаря усилиям аппарата полномочного представителя президента РФ
в СФО, правительств 10 регионов Сибири, "Федеральной пассажирской компании
", "РЖД
-тур". После торжественного приветствия большая половина участников тура отправилась в путешествие по Алтайскому краю, остальные – в Республику Алтай
.
"Гости Алтайского края побывали в селе Сростки - на малой родине великого актера, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина. Там посетили музей, основанный в его честь, и дом, где он провел детские и юношеские годы. Участники турмаршрута поднялись на гору Пикет к 8-метровому бронзовому памятнику Василию Макаровичу", - отмечают в управлении.
Радушно приняли туристов в селе Полеводка. Гости побывали в этнокомплексе "Легенда Алтая", где им показали фигуры славянских богов, они осмотрели зимний сад и приняли участие в обряде огня. Вернувшись обратно в Бийск, они побывали в Центре общественных объединений, где познакомились с историей происхождения костюмов народов Алтая. Затем заехали в Музей истории Алтайской духовной миссии, где хранится уникальное собрание старинных предметов культуры и жизнедеятельности ХVII – начала ХХ вв.
"Презентационный маршрут стартовал 9 сентября в Омске
. Далее туристический поезд едет через Новосибирск
, Бийск, Томск
, Новокузнецк
, Абакан
и Красноярск
и финиширует в Иркутске
. За время путешествия участники тура знакомятся с достопримечательностями сибирских регионов", - говорится в сообщении.
Пребывание участников тура на территории Алтайского края обеспечивает туроператор "Ваш гид" при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, а также администрации города Бийска.