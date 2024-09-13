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Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале - РИА Новости, 13.09.2024
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Республика Дагестан
 
15:41 13.09.2024 (обновлено: 16:26 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/makhachkala-1972542270.html
Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале
Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале - РИА Новости, 13.09.2024
Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале
Религиозный форум "Мир нашему дому", организованный муфтиятом Дагестана, собрал на центральной площади Махачкалы порядка 20 тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:41
2024-09-13T16:26
республика дагестан
махачкала
сергей меликов
форум
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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Религиозный форум "Мир нашему дому", организованный муфтиятом Дагестана, собрал на центральной площади Махачкалы порядка 20 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В четверг в Махачкале пришел международный религиозный форум "Мир нашему дому". Приглашенные эксперты провели беседы со студентами в вузах, а завершилось мероприятие торжественной частью на главной площади города. На форуме выступали духовные лидеры из более чем 15 регионов РФ и стран зарубежья, доктора исламских наук, представители органов власти. "Единство, как сказал наш президент, делает страну сильной и непобедимой. Именно этого боятся наши враги, а потому – всеми силами стараются нас разделить. Мы доказали – им это не удастся! Наш ответ недоброжелателям – единое дыхание 20 тысяч человек, которые собрались на площади столицы одного из регионов России. Мы вместе, и с нами Всевышний!" – написал Меликов. Глава республики отметил, что тысячи верующих собрались на главной площади Махачкалы, "чтобы открыто обсудить современные вызовы и обозначить готовность к их преодолению". По мнению Меликова, очень важно, что мероприятие прошло в канун празднования 25-летия разгрома международных бандформирований, "когда Дагестан показал всему миру мощь и непобедимость своего единства". Руководитель республики поблагодарил муфтият Дагестана и лично муфтия шейха Ахмада-Афанди Абдулаева за инициативу проведения форума и его организацию. "Спасибо за все, что вы делаете для Дагестана! Конечно, перед вами по-прежнему стоят непростые задачи – ежедневные кропотливые усилия по сплочению нашего общества, воспитанию молодежи, возвращению заблудших на путь истинный. Но все это мы будем делать вместе, и – сегодня я уверен в этом как никогда – у нас все получится! Во благо родной республики и родной страны!" – добавил Меликов.
https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html
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махачкала, сергей меликов, форум
Республика Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов, Форум

Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале

© Фото : Муфтият ДагестанаОколо 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале
Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Муфтият Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Религиозный форум "Мир нашему дому", организованный муфтиятом Дагестана, собрал на центральной площади Махачкалы порядка 20 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В четверг в Махачкале пришел международный религиозный форум "Мир нашему дому". Приглашенные эксперты провели беседы со студентами в вузах, а завершилось мероприятие торжественной частью на главной площади города. На форуме выступали духовные лидеры из более чем 15 регионов РФ и стран зарубежья, доктора исламских наук, представители органов власти.
"Единство, как сказал наш президент, делает страну сильной и непобедимой. Именно этого боятся наши враги, а потому – всеми силами стараются нас разделить. Мы доказали – им это не удастся! Наш ответ недоброжелателям – единое дыхание 20 тысяч человек, которые собрались на площади столицы одного из регионов России. Мы вместе, и с нами Всевышний!" – написал Меликов.
Глава республики отметил, что тысячи верующих собрались на главной площади Махачкалы, "чтобы открыто обсудить современные вызовы и обозначить готовность к их преодолению". По мнению Меликова, очень важно, что мероприятие прошло в канун празднования 25-летия разгрома международных бандформирований, "когда Дагестан показал всему миру мощь и непобедимость своего единства".
Руководитель республики поблагодарил муфтият Дагестана и лично муфтия шейха Ахмада-Афанди Абдулаева за инициативу проведения форума и его организацию.
"Спасибо за все, что вы делаете для Дагестана! Конечно, перед вами по-прежнему стоят непростые задачи – ежедневные кропотливые усилия по сплочению нашего общества, воспитанию молодежи, возвращению заблудших на путь истинный. Но все это мы будем делать вместе, и – сегодня я уверен в этом как никогда – у нас все получится! Во благо родной республики и родной страны!" – добавил Меликов.
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Республика ДагестанМахачкалаСергей МеликовФорум
 
 
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