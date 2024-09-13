https://ria.ru/20240913/makhachkala-1972542270.html

Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале

Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале - РИА Новости, 13.09.2024

Около 20 тысяч человек собрал международный религиозный форум в Махачкале

Религиозный форум "Мир нашему дому", организованный муфтиятом Дагестана, собрал на центральной площади Махачкалы порядка 20 тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:41

2024-09-13T15:41

2024-09-13T16:26

республика дагестан

махачкала

сергей меликов

форум

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МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Религиозный форум "Мир нашему дому", организованный муфтиятом Дагестана, собрал на центральной площади Махачкалы порядка 20 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В четверг в Махачкале пришел международный религиозный форум "Мир нашему дому". Приглашенные эксперты провели беседы со студентами в вузах, а завершилось мероприятие торжественной частью на главной площади города. На форуме выступали духовные лидеры из более чем 15 регионов РФ и стран зарубежья, доктора исламских наук, представители органов власти. "Единство, как сказал наш президент, делает страну сильной и непобедимой. Именно этого боятся наши враги, а потому – всеми силами стараются нас разделить. Мы доказали – им это не удастся! Наш ответ недоброжелателям – единое дыхание 20 тысяч человек, которые собрались на площади столицы одного из регионов России. Мы вместе, и с нами Всевышний!" – написал Меликов. Глава республики отметил, что тысячи верующих собрались на главной площади Махачкалы, "чтобы открыто обсудить современные вызовы и обозначить готовность к их преодолению". По мнению Меликова, очень важно, что мероприятие прошло в канун празднования 25-летия разгрома международных бандформирований, "когда Дагестан показал всему миру мощь и непобедимость своего единства". Руководитель республики поблагодарил муфтият Дагестана и лично муфтия шейха Ахмада-Афанди Абдулаева за инициативу проведения форума и его организацию. "Спасибо за все, что вы делаете для Дагестана! Конечно, перед вами по-прежнему стоят непростые задачи – ежедневные кропотливые усилия по сплочению нашего общества, воспитанию молодежи, возвращению заблудших на путь истинный. Но все это мы будем делать вместе, и – сегодня я уверен в этом как никогда – у нас все получится! Во благо родной республики и родной страны!" – добавил Меликов.

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махачкала, сергей меликов, форум