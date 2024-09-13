https://ria.ru/20240913/london-1972451493.html

Премьер Британии утверждает, что Лондон не стремится к конфликту с Россией

Премьер Британии утверждает, что Лондон не стремится к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.09.2024

Премьер Британии утверждает, что Лондон не стремится к конфликту с Россией

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон не стремится к какому-либо конфликту с Россией, это ни коим образом не является намерением... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:45

2024-09-13T10:45

2024-09-13T10:57

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон не стремится к какому-либо конфликту с Россией, это ни коим образом не является намерением Великобритании, сообщил в пятницу телеканал Sky News. "Премьер-министр заявил, что Великобритания "не ищет какого-либо конфликта с Россией", а затем он добавил: "Это ни в коей степени не является нашим намерением", - говорится в сообщении телеканала. Заявление Стармера прозвучало после слов президента РФ Владимира Путина о том, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине. В ответ британский премьер также обвинил Россию в том, что якобы именно она "начала этот конфликт", и повторил о праве Украины "на самооборону", передаёт Sky News. Ранее Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html

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в мире, россия, великобритания, украина, кир стармер, владимир путин, нато