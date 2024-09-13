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В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов - РИА Новости, 13.09.2024
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17:23 13.09.2024 (обновлено: 19:38 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/lnr-1972568867.html
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов - РИА Новости, 13.09.2024
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов
Спасатели полностью ликвидировали пожар на 150 гектаров в поселке городского типа Михайловка в ЛНР, в результате которого были уничтожены семь домов, сообщило... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:23
2024-09-13T19:38
происшествия
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на 150 гектаров в поселке городского типа Михайловка в ЛНР, в результате которого были уничтожены семь домов, сообщило главное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России полностью ликвидировали последствия сухотравного возгорания в Ровеньковском муниципальном округе... В результате пожара уничтожено: четыре жилых дома, три нежилых дома, две хозяйственные постройки и 150 гектаров травы и кустарника", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, вызов о возгорании поступил в четверг в 13.20, спасатели оперативно приступили к ликвидации открытого огня, однако тушение осложняло большое количество очагов загорания, которые распространялись порывами ветра. Спасателям удалось не допустить распространение огня на большие территории, пожар был полностью ликвидирован в пятницу в 15.35. Причину возгорания установят эксперты МСЧ России.
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происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов

В поселке Михайловка в ЛНР ликвидировали пожар на 150 гектарах

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramМесто пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР. 13 сентября 2024
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР. 13 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на 150 гектаров в поселке городского типа Михайловка в ЛНР, в результате которого были уничтожены семь домов, сообщило главное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале.
"Спасатели МЧС России полностью ликвидировали последствия сухотравного возгорания в Ровеньковском муниципальном округе... В результате пожара уничтожено: четыре жилых дома, три нежилых дома, две хозяйственные постройки и 150 гектаров травы и кустарника", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, вызов о возгорании поступил в четверг в 13.20, спасатели оперативно приступили к ликвидации открытого огня, однако тушение осложняло большое количество очагов загорания, которые распространялись порывами ветра.
Спасателям удалось не допустить распространение огня на большие территории, пожар был полностью ликвидирован в пятницу в 15.35.
Причину возгорания установят эксперты МСЧ России.
Место пожара в Антрацитовском районе ЛНР. 2 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Антрацитовском районе ЛНР ликвидировали пожар, где погибли два человека
2 сентября, 23:01
 
ПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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