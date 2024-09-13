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В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов - РИА Новости, 13.09.2024

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов

Спасатели полностью ликвидировали пожар на 150 гектаров в поселке городского типа Михайловка в ЛНР, в результате которого были уничтожены семь домов, сообщило... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:23

2024-09-13T17:23

2024-09-13T19:38

происшествия

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на 150 гектаров в поселке городского типа Михайловка в ЛНР, в результате которого были уничтожены семь домов, сообщило главное управление МЧС России по ЛНР в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России полностью ликвидировали последствия сухотравного возгорания в Ровеньковском муниципальном округе... В результате пожара уничтожено: четыре жилых дома, три нежилых дома, две хозяйственные постройки и 150 гектаров травы и кустарника", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, вызов о возгорании поступил в четверг в 13.20, спасатели оперативно приступили к ликвидации открытого огня, однако тушение осложняло большое количество очагов загорания, которые распространялись порывами ветра. Спасателям удалось не допустить распространение огня на большие территории, пожар был полностью ликвидирован в пятницу в 15.35. Причину возгорания установят эксперты МСЧ России.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970105547.html

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происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)