ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю
ЦАХАЛ заявил, что за неделю уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила более ста сорока объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"В течение последней недели солдаты ЦАХАЛ интенсивно действовали на северной арене. В Ливане было уничтожено более ста сорока террористических целей, включая место производства оружия, инфраструктуру террористов, склады оружия, наблюдательные пункты и пусковые установки, нацеленные на северные пограничные поселения Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что на юге Сирии было уничтожено несколько радикалов, которые вели террористическую деятельность против Израиля. Также были проведены учения с отработкой боевых операций на вражеской территории для бойцов резервной бригады "Голани". В ходе учений были рассмотрены различные боевые сценарии, передвижение по сложной местности и горным маршрутам, а также способы эвакуации раненых полевых условиях.
Военнослужащие израильской бригады "Голани" участвовали в ликвидации многочисленных объектов инфраструктуры "Хезболлах" и уничтожении бойцов движения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"
26 августа, 12:50