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ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
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18:21 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/livan-1972588666.html
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила более ста сорока объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:21
2024-09-13T18:21
в мире
израиль
ливан
сирия
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила более ста сорока объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "В течение последней недели солдаты ЦАХАЛ интенсивно действовали на северной арене. В Ливане было уничтожено более ста сорока террористических целей, включая место производства оружия, инфраструктуру террористов, склады оружия, наблюдательные пункты и пусковые установки, нацеленные на северные пограничные поселения Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что на юге Сирии было уничтожено несколько радикалов, которые вели террористическую деятельность против Израиля. Также были проведены учения с отработкой боевых операций на вражеской территории для бойцов резервной бригады "Голани". В ходе учений были рассмотрены различные боевые сценарии, передвижение по сложной местности и горным маршрутам, а также способы эвакуации раненых полевых условиях. Военнослужащие израильской бригады "Голани" участвовали в ликвидации многочисленных объектов инфраструктуры "Хезболлах" и уничтожении бойцов движения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240913/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240826/izrail-1968492729.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" за неделю

ЦАХАЛ заявил, что за неделю уничтожил более 140 объектов "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю уничтожила более ста сорока объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"В течение последней недели солдаты ЦАХАЛ интенсивно действовали на северной арене. В Ливане было уничтожено более ста сорока террористических целей, включая место производства оружия, инфраструктуру террористов, склады оружия, наблюдательные пункты и пусковые установки, нацеленные на северные пограничные поселения Израиля", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что на юге Сирии было уничтожено несколько радикалов, которые вели террористическую деятельность против Израиля. Также были проведены учения с отработкой боевых операций на вражеской территории для бойцов резервной бригады "Голани". В ходе учений были рассмотрены различные боевые сценарии, передвижение по сложной местности и горным маршрутам, а также способы эвакуации раненых полевых условиях.
Военнослужащие израильской бригады "Голани" участвовали в ликвидации многочисленных объектов инфраструктуры "Хезболлах" и уничтожении бойцов движения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванСирияХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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