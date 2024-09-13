https://ria.ru/20240913/kuban-1972409614.html
На Кубани стартовал молодежный конкурс социально значимых проектов
На Кубани стартовал молодежный конкурс социально значимых проектов - РИА Новости, 13.09.2024
На Кубани стартовал молодежный конкурс социально значимых проектов
Прием заявок на краевой конкурс "Регион 93" стартовал на Кубани, его победители смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих социально значимых... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:08
2024-09-13T02:08
2024-09-13T02:08
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Прием заявок на краевой конкурс "Регион 93" стартовал на Кубани, его победители смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих социально значимых проектов, следует из релиза администрации региона. "Начался прием заявок на ежегодный краевой конкурс "Регион 93". К участию приглашаются кубанцы от 18 до 35 лет – авторы инициатив по решению актуальных социальных проблем. Они могут представить как действующий проект, так и уже реализованный в 2024 году", - говорится в сообщении. Конкурс проводит министерство образования, науки и молодежной политики региона. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект финансируется из краевого бюджета. "Конкурс проводится с 2020 года. За это время в нем приняли участие около тысячи молодых людей со всего Краснодарского края. Победители получают от 150 до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. За четыре года молодым авторам было выделено 20 миллионов рублей", – добавил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Урайкин. Ежегодно определяют 25 победителей конкурса. При этом на рассмотрение принимают проекты по 15 направлениям. Среди которых, например, межкультурный диалог, традиционные семейные ценности, инновации и стартапы, содействие в профориентации, вовлечение в волонтерскую деятельность, а также работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении, комментируют власти.
https://ria.ru/20240913/naberezhnaya-1972408544.html
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83f7718b1b902d4686e74854a5c69140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Россия
На Кубани стартовал молодежный конкурс социально значимых проектов
В Краснодарском крае стартовал прием заявок на краевой конкурс "Регион 93"
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Прием заявок на краевой конкурс "Регион 93" стартовал на Кубани, его победители смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих социально значимых проектов, следует из релиза администрации региона.
"Начался прием заявок на ежегодный краевой конкурс "Регион 93". К участию приглашаются кубанцы от 18 до 35 лет – авторы инициатив по решению актуальных социальных проблем. Они могут представить как действующий проект, так и уже реализованный в 2024 году", - говорится в сообщении.
Конкурс проводит министерство образования, науки и молодежной политики региона. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект финансируется из краевого бюджета.
"Конкурс проводится с 2020 года. За это время в нем приняли участие около тысячи молодых людей со всего Краснодарского края. Победители получают от 150 до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. За четыре года молодым авторам было выделено 20 миллионов рублей", – добавил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Урайкин.
Ежегодно определяют 25 победителей конкурса. При этом на рассмотрение принимают проекты по 15 направлениям. Среди которых, например, межкультурный диалог, традиционные семейные ценности, инновации и стартапы, содействие в профориентации, вовлечение в волонтерскую деятельность, а также работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении, комментируют власти.