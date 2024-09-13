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В Краснодарском крае 200 компаний внедрили бережливые технологии
В Краснодарском крае 200 компаний внедрили бережливые технологии - РИА Новости, 13.09.2024
В Краснодарском крае 200 компаний внедрили бережливые технологии
Бережливые технологии внедрили 200 компаний Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:47
2024-09-13T01:47
2024-09-13T01:47
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экономика
технологии
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Бережливые технологии внедрили 200 компаний Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае 200 предприятий внедрили бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда". Совместно с экспертами Регионального центра компетенций компании создали эталонные участки, чтобы в дальнейшем по их примеру самостоятельно оптимизировать остальные рабочие процессы", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа работы экспертов Регионального центра компетенций на площадках предприятий рассчитана на шесть месяцев. За это время сотрудники компаний изучают основные бережливые инструменты, а также учатся анализировать производственные процессы, находить и устранять потери на пилотном потоке, повышать его эффективность. Кроме того, в компаниях обучают внутренних тренеров, которые самостоятельно контролируют дальнейшую реализацию проектов по улучшениям. Всего в Краснодарском крае к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 316 предприятий. В них трудятся около 75 тысяч сотрудников, а объем ежегодной выручки превысил триллион рублей, добавляют власти.
https://ria.ru/20240911/fabrika-1971958223.html
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экономика, технологии, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край
В Краснодарском крае 200 компаний внедрили бережливые технологии
На Кубани 200 предприятий в рамках нацпроекта внедрили бережливые технологии
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Бережливые технологии внедрили 200 компаний Краснодарского края в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"В Краснодарском крае 200 предприятий внедрили бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда". Совместно с экспертами Регионального центра компетенций компании создали эталонные участки, чтобы в дальнейшем по их примеру самостоятельно оптимизировать остальные рабочие процессы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа работы экспертов Регионального центра компетенций на площадках предприятий рассчитана на шесть месяцев. За это время сотрудники компаний изучают основные бережливые инструменты, а также учатся анализировать производственные процессы, находить и устранять потери на пилотном потоке, повышать его эффективность.
Кроме того, в компаниях обучают внутренних тренеров, которые самостоятельно контролируют дальнейшую реализацию проектов по улучшениям.
Всего в Краснодарском крае к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 316 предприятий. В них трудятся около 75 тысяч сотрудников, а объем ежегодной выручки превысил триллион рублей, добавляют власти.