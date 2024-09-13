https://ria.ru/20240913/kosovo-1972545181.html

МИД России возложил на Запад ответственность за разжигание кризиса в Косово

МИД России возложил на Запад ответственность за разжигание кризиса в Косово - РИА Новости, 13.09.2024

МИД России возложил на Запад ответственность за разжигание кризиса в Косово

Страны Запада в ответе за провал нормализации в Косово и разжигаемый местными "властями" кризис, заявили в МИД России на фоне новых притеснений сербского... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:51

2024-09-13T15:51

2024-09-13T15:51

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милош вучевич

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Страны Запада в ответе за провал нормализации в Косово и разжигаемый местными "властями" кризис, заявили в МИД России на фоне новых притеснений сербского населения края. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти вытесняет проживающих в Косово и Метохии сербов с их земель. В том числе с привлечением приштинской "полиции" и "спецназа" ликвидированы остававшиеся на севере края сербские административные структуры, указывается в сообщении, при этом Запад не принимает каких-либо мер воздействия на "премьера". "Вся полнота ответственности за провал нормализации и разжигаемый Приштиной кризис лежит на странах Запада", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Также МИД выразил солидарность с сербской общиной Косово и Метохии и призвал "действующие в крае на основании резолюции СБ ООН 1244 международные присутствия надлежащим образом выполнять свои мандаты и обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность". Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии, и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

https://ria.ru/20240910/vuchich-1971847601.html

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в мире, косово, россия, приштина, мария захарова, альбин курти, милош вучевич, нато, оон