МИД России возложил на Запад ответственность за разжигание кризиса в Косово
Захарова: Запад в ответе за обострение кризиса в Косово
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти вытесняет проживающих в Косово и Метохии сербов с их земель. В том числе с привлечением приштинской "полиции" и "спецназа" ликвидированы остававшиеся на севере края сербские административные структуры, указывается в сообщении, при этом Запад не принимает каких-либо мер воздействия на "премьера".
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"Вся полнота ответственности за провал нормализации и разжигаемый Приштиной кризис лежит на странах Запада", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Также МИД выразил солидарность с сербской общиной Косово и Метохии и призвал "действующие в крае на основании резолюции СБ ООН 1244 международные присутствия надлежащим образом выполнять свои мандаты и обеспечить защиту сербов от посягательств на их права и безопасность".
Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля.
Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии, и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
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