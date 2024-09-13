https://ria.ru/20240913/kitay-1972422713.html
В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина
В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 13.09.2024
В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина
Взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:54
2024-09-13T06:54
2024-09-13T06:54
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александр фомин
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Китай - один из ключевых партнеров России на мировой арене, взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20240913/uregulirovanie-1972422029.html
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пекин, москва, россия, александр фомин, в мире
Пекин, Москва, Россия, Александр Фомин, В мире
В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина
Замглавы МО Фомин: отношения России и КНР остаются образцом взаимодействия