https://ria.ru/20240913/kitay-1972422713.html

В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина

В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 13.09.2024

В Минобороны оценили взаимоотношения Москвы и Пекина

Взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:54

2024-09-13T06:54

2024-09-13T06:54

пекин

москва

россия

александр фомин

в мире

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Китай - один из ключевых партнеров России на мировой арене, взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20240913/uregulirovanie-1972422029.html

пекин

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пекин, москва, россия, александр фомин, в мире