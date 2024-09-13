https://ria.ru/20240913/khrapunovo-1972510469.html
В Подмосковье задержали поджигателей релейных шкафов
В Подмосковье задержали поджигателей релейных шкафов - РИА Новости, 13.09.2024
В Подмосковье задержали поджигателей релейных шкафов
Четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:58
2024-09-13T13:58
2024-09-13T13:58
происшествия
россия
московская железная дорога
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", сообщается на сайте МВД РФ. "В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская поступило сообщение о том, что на 45-м км перегона "Электроугли-Храпуново" в районе станции "Храпуново" Горьковского направления Московской железной дороги горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий... установлены и задержаны причастные к совершению поджога четверо граждан РФ в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближайшем Подмосковье", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам одного из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Согласно сообщению, по полученной от кураторов инструкции он предложил троим знакомым подзаработать. Как рассказали в МВД, злоумышленники приобрели зажигательную смесь и ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога. "Совершенное преступление было зафиксировано ими на камеру мобильного телефона, видеоотчёт отправлен заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 000 рублей", - добавляется в сообщении. По данному факту против четырех граждан возбуждены уголовные дела по статье о теракте, фигуранты дела арестованы.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971642165.html
https://ria.ru/20240905/podzhog-1970856429.html
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происшествия, россия, московская железная дорога
Происшествия, Россия, Московская железная дорога
В Подмосковье задержали поджигателей релейных шкафов
МВД: четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в "Храпуново"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", сообщается на сайте МВД РФ.
"В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская поступило сообщение о том, что на 45-м км перегона "Электроугли-Храпуново" в районе станции "Храпуново" Горьковского направления Московской железной дороги горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий... установлены и задержаны причастные к совершению поджога четверо граждан РФ в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближайшем Подмосковье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам одного из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге
. Согласно сообщению, по полученной от кураторов инструкции он предложил троим знакомым подзаработать.
Как рассказали в МВД, злоумышленники приобрели зажигательную смесь и ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога.
"Совершенное преступление было зафиксировано ими на камеру мобильного телефона, видеоотчёт отправлен заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 000 рублей", - добавляется в сообщении.
По данному факту против четырех граждан возбуждены уголовные дела по статье о теракте, фигуранты дела арестованы.