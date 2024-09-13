https://ria.ru/20240913/khimki-1972469693.html

Кабинет криминалистики открыли в школе-интернате "Кадетский корпус" Химок

Кабинет криминалистики открыли в школе-интернате "Кадетский корпус" Химок - РИА Новости, 13.09.2024

Кабинет криминалистики открыли в школе-интернате "Кадетский корпус" Химок

В городском округе Химки в школе-интернате "Кадетский корпус" открыли первый в муниципалитете кабинет криминалистики, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:54

2024-09-13T11:54

2024-09-13T11:54

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В городском округе Химки в школе-интернате "Кадетский корпус" открыли первый в муниципалитете кабинет криминалистики, сообщает пресс-служба администрации округа. В дальнейшем для учеников здесь будут проходить занятия и встречи с сотрудниками Следственного комитета. В церемонии открытия приняли участие депутат Совета депутатов Руслан Шаипов, руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, полковник юстиции Шелудков Евгений, педагоги и ученики. "Поздравляю с долгожданным открытием кабинета криминалистики! Главная задача, чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Также сотрудники следственного комитата рассказали всем присутствующим о важности данной профессии", – приводит пресс-служба слова Шаипова. Отмечается, что следователи-криминалисты продемонстрировали ребятам криминалистическую технику и рассказали о ее применении при осуществлении следственных действий. На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали воспитанникам о значимости профессии следователя-криминалиста, основных направлениях работы и современных криминалистических методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных. Учащиеся познакомились с экспозицией помещения, которое оборудовано специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.

https://ria.ru/20240902/khimki-1970065296.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)